28 Июня 2021
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Экономика В России
ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

Завершается программа льготной ипотеки под 6,5%

В России программа льготной ипотеки на первичное жилье под 6,5% годовых завершит свое существование 1 июля.

После этого ее параметры будут изменены. Так, процентная ставка вырастит до 7%, а сумма кредита будет ограничена 3 млн руб.

Как сообщила младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Екатерина Щурихина, цель поддержки застройщиков была достигнута. В 2020 году каждый четвертый кредит был выдан в рамках этой госпрограммы. Однако ажиотажный спрос привел к росту цен на жилье.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, выступая с отчетом в Госдуме, отметила, что "сейчас уже льготная ипотечная ставка не компенсирует рост цен на недвижимость и не приводит к доступности жилья".

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Теги: льготная ипотека, жилье



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