Washington Post: американские спецслужбы подозревают РФ в применении направленной энергии против дипломатов

Разведывательные службы США подозревают, что Москва несет ответственность за повреждения головного мозга у дипломатов на Кубе до 2017 года.

Как пишет газета The Washington Post со ссылкой на чиновников, причиной повреждений могло стать применение микроволновой или другой направленной энергии. Похожие случаи были зарегистрированы также в Китае, США и России.

Из-за предполагаемых атак пришлось эвакуировать персонал консульства США на Кубе.

Дипломаты жаловались на тошноту, головные боли и частичную потерю памяти с 2016 года.

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