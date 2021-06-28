Гинцбург: Изменение вакцины при мутации коронавируса займет неделю

В НИЦЭМ имени Гамалеи готовы создать новые варианты вакцин от коронавируса, если имеющиеся препараты не смогут обеспечивать достаточное количество антител против новых разновидностей COVID-19.

Как сообщил в эфире телеканала "Россия 1" директор центра Александр Гинцбург, если появится новый штамм, с резко измененной последовательностью в тех областях S-белка, которые связываются "с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты".

Как отметил эксперт, необходимые препараты будут создаваться в течение недели.

Тем временем, в России выявлен первый случай заражения индийским штаммом коронавируса "дельта плюс". По мнению ВОЗ и индийских эпидемиологов, эта версия COVID-19 может оказаться очень заразной и устойчивой к вакцинам.