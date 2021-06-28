В Нижегородской области "ВАЗ" сбил стоявшую на обочине семью

В Нижегородской области автомобиль "ВАЗ" сбил семью, стоявшую на обочине дороги.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по региону, мужчин погиб, женщина и ребенок получили травмы.

Авария случилась 27 июня около 13:25 на 260 км трассы Нижний Новгород - Шахунья - Киров. Там водитель сбил пешеходов, стоящих возле своего автомобиля "Лада Калина".

В результате ДТП 32-летний пешеход скончался, женщина-пешеход и ребенок получили травмы. Водитель "ВАЗа" и его пассажир также получили телесные повреждения.