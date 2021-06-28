28 Июня 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
Филипп Киркоров (2018) | Фото:instagram.com/maxgalkinru

На Украине Киркорова исключили из "черного" списка

В Службе безопасности Украины рассказали, почему попросили министерство культуры страны исключить российского исполнителя Филиппа Киркорова из "черного" списка лиц, угрожающих национальной безопасности.

"В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной обработке по данному вопросу", — говорится в сообщении СБУ, передает "РБК-Украина".

Напомним, на днях Киркоров попал в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. А весной российскому рэперу Моргенштерну был запрещен въезд в Украину

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Теги: Киркоров, Украина



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.06.2021 04:02 Мск Киркорова внесли в "черный" список на Украине


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