На Украине Киркорова исключили из "черного" списка

В Службе безопасности Украины рассказали, почему попросили министерство культуры страны исключить российского исполнителя Филиппа Киркорова из "черного" списка лиц, угрожающих национальной безопасности.

"В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной обработке по данному вопросу", — говорится в сообщении СБУ, передает "РБК-Украина".

Напомним, на днях Киркоров попал в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. А весной российскому рэперу Моргенштерну был запрещен въезд в Украину