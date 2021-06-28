The New York Times: ООН обвинит "российских наемников" в преступлениях в ЦАР

Организация объединенных наций провела расследование злоупотреблений "российских наемников" в Центральноафриканской республике, пишет The New York Times.

В ООН пришли к выводу, что россияне и правительственные войска ЦАР грабили дома, захватывали школы, убивали мирных жителей, в том числе - верующих в мечети, где укрывались повстанцы.

По данным издания, доклад будет опубликован в ближайшее время. Документ основан на фото, показаниях свидетелей и информации местных чиновников.

По данным организации, "российские наемники, действовавшие под видом невооруженных военных советников".

В свою очередь, Москва отрицает злоупотребления.

Как сообщалось, провал попытки госпереворота в ЦАР руками экс-президента Франсуа Бозизе и подконтрольных ему радикалов вынудил западные страны начать информационную войну против центральноафриканских властей. Объектом нападок стали российские инструкторы, которые прибыли в республику еще в 2018 году для обучения местной армии основам ведения боя. Благодаря помощи россиян, которых "расследователи" CNN приписали к "ЧВК Вагнера", правительственные силы ЦАР смогли выбить боевиков из страны и вернуть под контроль легитимных властей более 80% территории страны.

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