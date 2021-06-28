28 Июня 2021
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Общество В России
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

Сестра умершего бизнесмена Бурлакова попросила проверить его лечение от коронавируса

Сестра умершего от COVID-19 российского бизнесмена Олега Бурлакова — Вера Казакова — обратилась в Следственный комитет России и прокуратуру с просьбой проверить обстоятельства его смерти.

Также женщина потребовала провести проверку законности действий сотрудников морга медцентра "Лапино-4". Казакова выразила опасения, что супруга вывезет тело в Канаду или кремирует его, сообщает телеканал "Дождь".

Жена и дочери бизнесмена намерены провести международную экспертизу обстоятельств его смерти.

71-летний предприниматель Олег Бурлаков, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes, скончался из-за коронавируса 23 июня. Бурлаков скончался в Монако, где проживал в последние несколько лет. Незадолго до смерти он вернулся из Москвы.

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Теги: Бурлаков, коронавирус, бизнесмены



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