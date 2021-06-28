28 Июня 2021
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Политика В России
Эсминец Defender (2021) | Фото: Yoruk Isik / Reuters

Володин призвал ООН и ОБСЕ осудить действия Великобритании после инцидента с Defender

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин высказался об инциденте с британским эсминцем Defender.

По его словам, действия Лондона должны осудить международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ.

"Хорошо, что инцидент завершился без трагических последствий. Кроме позора тех, кто планировал эту операцию", — написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале. Володин выразил недоумение в связи с тем, что Евросоюз и США не заявили о необходимости введения санкций против Великобритании.

Ранее издание Telegraph со ссылкой на источник в министерстве обороны Великобритании сообщило, что решение о прохождении эсминца Defender в российских территориальных водах вблизи крымского мыса Фиолент принимал лично премьер-министр Борис Джонсон.

По данным российских военных, 23 июня британский корабль вошел в воды РФ на три километра и не реагировал на предупреждения. Поэтому бомбардировщик Су-24 сбросил четыре осколочно-фугасные бомбы по курсу движения судна.

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Теги: Володин, Великобритания, Defender



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Ранее 25.06.2021 09:45 Мск Решение о проходе эсминца Defender у мыса Фиолент принимал британский премьер Джонсон - Telegraph


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