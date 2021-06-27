28 Июня 2021
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Афины, Греция (2017) | Фото: http://guide.travel.ru/

Туристы из России, желающие отдохнуть в Греции, должны сдать на границе ПЦР-тест на коронавирус

Все туристы из России, прилетающие в Грецию, должны сдать ПЦР-тест на коронавирус. Норма начинает действовать 30 июня, передаёт корреспондент Накануне.RU.

​​​​​​Результата теста нужно дожидаться в месте въезда в страну. В случае положительного результата теста пассажир должен будет пробыть обязательный карантин. Эти положения также распространяются на несовершеннолетних от 12 лет и старше. "Данное решение действует с 6:00 (совпадает с мск) среды, 30 июня 2021 г.", - цитирует ТАСС заявление греческого правительственного вестника.

Тест туристы обязаны сдать вне зависимости от того, делали они себе прививку или нет.

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Теги: ПЦР-текст, Греция, турист



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