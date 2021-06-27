28 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область
нижний тагил (2004) | Фото: Накануне.ru

На Урале "директор ритуального агентства" не прошёл фэйс-контроль клуба и подогнал к его зданию катафалк

В одном из заведений Нижнего Тагила (второго по величине города Свердловской области) произошёл конфуз – туда не пустили "директора ритуального агентства" (так представился гость). После этого посетитель направил к зданию клуб катафалк, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Директор местного ритуального агентства (так он представился) очень захотел потусить в баре, но его не пустили. Охрана решила, что дачная одежда и сланцы клиента не очень вяжутся с их заведением, и отправили пьяного "ритуальщика" домой. Но сдаваться мужчина не собирался и придумал рестораторам месть. Примерно через час у бара припарковался… катафалк", - сообщает Telegram-канал "Life shot".

Когда охрана попросила водителя отъехать от заведения, он сказал, что не может, потому что тот самый "директор" забрал у него ключи от катафалка.

"В итоге разрулить ситуацию у сотрудников бара получилось только под утро, когда на место приехали полицейские", - уточняет канал.

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Теги: фэйс-контроль, клуб. тусовка



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