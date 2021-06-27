Клиентка МФЦ в Москве не теряла сознание, - ГУ МВД

Столичные силовики дополнительно высказались о перевозке в отдел полиции посетительницы МФЦ, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором клиентка многофункционального центра кричит, говорит о том, что в машине её ждёт дочь. В ответ её задерживают. Часть пути сотрудник полиции тащит посетительницу по земле, поскольку она, предположительно, потеряла сознание. В столичном управлении МВД агентству сообщили, что посетитель вела себя неадекватно.

"При задержании гражданка сообщила полицейским, что в соседнем дворе находится её 15-летняя дочь. Экипаж заехал за ней и вместе с матерью сопроводил в отдел полиции, где она была передана приехавшему отцу. Опубликованные в соцсетях утверждения, что женщина потеряла сознание в помещении МФЦ, объективного подтверждения не нашли. В ходе общения с сотрудниками и по пути следования в отдел полиции задержанная на плохое самочувствие не жаловалась, сознание не теряла, а на предложение вызвать "Скорую помощь" ответила отказом", - сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Москве.