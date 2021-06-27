В Самарской области столкнулись легковушка, "КамАЗ" и "Скорая", есть погибший и пострадавшие
В Отрадном в массовой аварии с участием "Скорой помощи" пострадали несколько человек, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Самарской области.
Авария произошла сегодня. Столкнулись легковушка, "Скорая" и "КамАЗ". В результате столкновения погиб водитель медиков, пострадали пять человек.
Все пострадавшие направлены в ГБУЗ СО "Отрадненская ЦРБ", им оказывается необходимая медицинская помощь. Началась прокурорская проверка ситуации.