27 Июня 2021
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Происшествия Приволжский ФО
Авария, скорая, КамАЗ, Отрадный (2021) | Фото: Прокуратура Самарской области

В Самарской области столкнулись легковушка, "КамАЗ" и "Скорая", есть погибший и пострадавшие

В Отрадном в массовой аварии с участием "Скорой помощи" пострадали несколько человек, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Самарской области.

Авария произошла сегодня. Столкнулись легковушка, "Скорая" и "КамАЗ". В результате столкновения погиб водитель медиков, пострадали пять человек.

Все пострадавшие направлены в ГБУЗ СО "Отрадненская ЦРБ", им оказывается необходимая медицинская помощь. Началась прокурорская проверка ситуации.

Авария, скорая, КамАЗ, Отрадный(2021)|Фото: Прокуратура Самарской области

Авария, скорая, КамАЗ, Отрадный(2021)|Фото: Прокуратура Самарской области

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Теги: Авария, скорая, КамАЗ, Отрадный



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