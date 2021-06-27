Глава Югры обсудила с молодёжью округа возможности самореализации её представителей

Губернатор Наталья Комарова встретилась сегодня с участниками форума "Югра – территория возможностей". Темой беседы стали возможности для самореализации молодых югорчан, популяризация ключевых ценностей современной молодёжи, в числе которых семья, любовь, здоровье, общение, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"Правительство региона, молодые люди автономного округа готовы сотрудничать, реализовывать совместно с Российским союзом молодежи проекты. И мы уже заявились на один из них – отправили заявку, в которой подтвердили готовность принять всероссийскую Студенческую весну в следующем периоде", – сказала Комарова.

Участники форумной кампании, грантовых конкурсах, презентовали главе региона свои проекты. Например, студент Югорского государственного университета Данил Гордеев представил свой проект "Скакалки "Сила Югры". Он направлен на привлечение жителей региона к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством размещения в муниципалитетах Югры специальных стендов со скакалками. Их планируется разместить в Лангепасе, Нижневартовске, Пойковском, Покачах, Пыть-Яхе, Советском, Сургуте, Ханты-Мансийске, Югорске.

"Скакалка – это доступный каждому спортивный инвентарь, который максимально прост в использовании. При этом упражнения со скакалкой являются одним из эффективных видов аэробной нагрузки, способствующих жиросжиганию, развивающих координацию, выносливость", – сказал Данил Гордеев. Планируется, что на стендах будут размещены скакалки различных размеров, чтобы люди могли подобрать скакалку по своему росту.

Александр Иванов в минувшем году стал победителем первого конкурса на получение гранта губернатора Югры со своим проектом "Сплав нации". Инициатива направлена на укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия. Проект зародился в 2010 г. в Кондинском районе. Сегодня он является ежегодным мероприятием. За это время уже организовано 10 сплавов, в которых приняли участие 270 человек. В 2021 г. сплав состоится на реке Конда с 31 июля по 7 августа.

"Это очень интересный проект. Люди разных культур, традиций собираются буквально в одной лодке, чтобы преодолеть все преграды, встречающиеся на туристическом маршруте. Этот проект объединяет, что крайне важно", – оценила Наталья Комарова.

В конце встречи участники запустили челлендж "Югра без ковида", к которому присоединилась Наталья Комарова. Он направлен на привлечение жителей округа к вакцинации о ткоронавируса.