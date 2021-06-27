Житель Соликамска облил бензином десятерых знакомых и поджёг их

В Соликамске злоумышленник попытался сжечь нескольких оппонентов, сообщили Накануне.RU в пермском краевом управлении СКР.

По данным следствия, ночью 26 июня в Соликамске компания местных жителей отдыхала в гараже, расположенном напротив жилого дома по улице Фрунзе. 44-летний предполагаемый поджигатель после конфликта и произошедшей драки с 64-летним знакомым принёс из дома бензин, облил им десятерых присутствовавших в гараже и поджёг. Шестеро пострадавших, включая нападавшего, получили ожоги и были госпитализированы в больницы Соликамска и Березников.

Возбуждено уголовное дело.