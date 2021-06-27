Путин поручил платно прививать от коронавируса иностранцев и обеспечить продление льготной ипотеки

27 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Утомленные скорбью

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Владимир Путин на саммите GMIS-2019 (2019) | Фото: Накануне.RU

Путин поручил платно прививать от коронавируса иностранцев и обеспечить продление льготной ипотеки

Президент Владимир Путин дал различные поручения по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Среди них – "ипотечные", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
Читайте также:

Правительству поручено, в частности, разработать систему платной вакцинации от коронавируса иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, предусмотрев при этом соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Доложить об этом главе государства надо до 30 июня.

Также кабмину дано поручение обеспечить продление до 1 июля 2022 г. срока действия льготной ипотеки, установив, что процентная ставка должна составлять не более 7% годовых на весь срок кредита, а максимальный размер кредита не должен превышать 3 млн руб. Кроме того, поручено обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей. Законодательно будет закреплена возможность получения до 31 декабря 2023 г. семьями, в которых после 1 января 2018 г. родился первый или последующий ребёнок, ипотеки по ставке 6% годовых на весь срок кредита на покупку жилья на первичном рынке или рефинансирование ранее выданных ипотечных жилищных кредитов (займов) в размере до 6 млн руб. (для регионов, в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – до 12 млн руб.). Разработка этих норм должна закончиться 1 июля.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: ПМЭФ, Владимир Путин, поручение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети