Путин поручил платно прививать от коронавируса иностранцев и обеспечить продление льготной ипотеки

Президент Владимир Путин дал различные поручения по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Среди них – "ипотечные", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Правительству поручено, в частности, разработать систему платной вакцинации от коронавируса иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, предусмотрев при этом соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Доложить об этом главе государства надо до 30 июня.

Также кабмину дано поручение обеспечить продление до 1 июля 2022 г. срока действия льготной ипотеки, установив, что процентная ставка должна составлять не более 7% годовых на весь срок кредита, а максимальный размер кредита не должен превышать 3 млн руб. Кроме того, поручено обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей. Законодательно будет закреплена возможность получения до 31 декабря 2023 г. семьями, в которых после 1 января 2018 г. родился первый или последующий ребёнок, ипотеки по ставке 6% годовых на весь срок кредита на покупку жилья на первичном рынке или рефинансирование ранее выданных ипотечных жилищных кредитов (займов) в размере до 6 млн руб. (для регионов, в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – до 12 млн руб.). Разработка этих норм должна закончиться 1 июля.