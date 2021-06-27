В Сургуте проходит серия пикетов обманутых дольщиков ЖК "Любимый"

Обманутые дольщики сургутского ЖК "Любимый" продолжают серию одиночных пикетов, рассказала Накануне.RU один из них.

"Сегодня выходил к администрации Сургута один из дольщиков. Нам массовый пикет не согласовывают, будем на одиночные выходить. Желающих выйти много. Пока будем делать это по выходным, но если не согласуют, то, думаю, пикеты будут каждый день. Хотя не знаю точно, как решат в активе", - уточнил он.

Ранее подобное мероприятие состоялось 21 июня.

Напомним, в 2019 г. дольщики из этого же дома уже устраивали аналогичное мероприятие. До этого дольщики обратились в прокуратуру, требуя проверить работу застройщика жилого комплекса "Любимый": речь шла о законности трат застройщика, компании "Дорожно-эксплуатационное предприятие", который привлёк деньги будущих жильцов для возведения дома.