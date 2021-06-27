Либерал-демократы Тюменской области определились с кандидатами в региональный парламент

В Тюмени состоялась конференция регионального отделения ЛДПР, на которой утвердили кандидатов в депутаты областной думы следующего созыва, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Списочный состав кандидатов в депутаты состоит из 30 человек. Первая "десятка" выглядит так: Владимир Жириновский, Владимир Сысоев, Глеб Трубин, Артём Зайцев, Иван Вершинин, Виктор Сысун, Яков Мари, Александр Лобов, Денис Садовников, Евгений Данников", - написал в своих соцсетях депутат регионального парламента Александр Лобов.



По 13-му (Нижневартовск/Мегион) одномандатному избирательному округу утверждён кандидатом в депутаты Руслан Хузин, по 14-му (Нижневартовск) – Евгений Данников.

Ранее политики выдвинули кандидатов в Госдуму от "тюменской матрёшки", которых объединили в одну региональную группу. В нее вошли Евгений Марков, Владимир Сысоев, Иван Вершинин, Виктор Сысун, Глеб Трубин, Артём Зайцев и Дмитрий Елагин. На выборах в Госдуму в одномандатных избирательных округах Тюменской области ЛДПР будут представлять Глеб Трубин (округ №185, Тюменский) и Артём Зайцев (округ №186, Заводоуковский). В Югре кандидатами в одномандатных округах утверждены Виталий Чистов (округ №222, Ханты-Мансийский) и Евгений Марков (округ №223, Нижневартовский). Иван Вершинин выдвинут по избирательному округу №225 (Ямало-Ненецкий).