От требования вакцинации приезжающих на Кубань выиграет... Турция?

Решение властей Краснодарского края разрешить с 1 августа поселение в гостиницы только вакцинированным на руку Турции. Такое мнение высказал писатель, член центрального совета партии "Справедливая Россия - за правду" Николай Стариков.

Он отметил, что в Турции нет требования обязательной вакцинации для приезжающих.

"У меня очень странные мысли появляются. Что кто-то очень хочет, чтобы люди вместо Краснодарского края отдыхали в Турции. Мне сложно заподозрить в этом губернатора в Краснодарского края. Он же губерантор не турецкой провинции. Если главная задача какого-то края - сделать так, чтобы туда никто не приезжал, это можно сделать открытым заявлением, как это было в прошлом году в Санкт-Петербурге. Такое ощущение, что турпоток пытаются выпихнуть в Турцию. Губернатор думает о том, что будут думать его соотечественники, планируя отдых в 2022 году? Зачем портить людям отпуск, злить их и... наполнять турецкие курорты? А еще вот интенсифицировали переговоры с Египтом - вот-вот откроются чартеры. Кто-то хочет поделиться миллиардами долларов с Турцией и Египтом?" - рассказал Стариков.

Он отмечает, что власти своими действиями дезориентируют россиян. Если же они хотят принудительной вакцинации всех, то должны принять соответствующий закон, взяв на себя политическую ответственность. Нынешние же действия только подрывают доверие между народом и государством, что очень тяжело потом восстановить.

Напомним, Ассоциация туроператоров России заявила о начале массовой аннуляции туров на курорты Кубани. По прогнозу, минимум 50% туристов может отказаться от поездки в регион. Властям региона предложили смягчить правила заселения в отели и разрешить принимать не только привитых, но и при наличии отрицательного ПЦР-теста.