27 Июня 2021
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Происшествия Москва
МФЦ, задержание, Москва (2021) | Фото: vk.com/ne.poverish

Клиентка МФЦ, которую тащил по земле полицейский, укусила силовика, вела себя неадекватно, - ГУ МВД по Москве

В полиции высказались о действиях силовиков, задержавших посетительницу столичного МФЦ, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ранее в сети появилось видео, на котором клиентка многофункционального центра кричит, говорит о том, что в машине её ждёт дочь. В ответ её задерживают. Часть пути сотрудник полиции тащит посетительницу по земле, поскольку она, предположительно, потеряла сознание.

"25 июня в территориальный отдел полиции Северного округа Москвы поступил вызов из многофункционального центра, расположенного на улице Куусинена. Заявительница сообщила, что женщина, находясь в помещении центра, на просьбу работников учреждения о соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима не реагирует, ведёт себя неадекватно", - сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Москве.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции.

"На требования стражей порядка о прекращении противоправного поведения гражданка начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя. Для дальнейшего разбирательства женщина была доставлена в отдел полиции, где в отношении нее были составлены административные протоколы по двум статьям КоАП. Материалы по применению насилия в отношении сотрудников переданы в органы следствия для принятия процессуального решения", - уточнили в управлении.

МФЦ, задержание, Москва(2021)|Фото: vk.com/ne.poverish

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Теги: ГУ МВД по Москве, МФЦ



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