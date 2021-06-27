Образовательная катастрофа: на Украине треть выпускников школ не сдали математику

На Украине треть выпускников школ не сдали ВНО (внешнее независимое оценивание, аналог ЕГЭ) по математике. Притом что для сдачи достаточно было решить несколько примитивных примеров. Ирония состоит в том, что нынешний год в республике объявлен "годом математического образования", указ о чем ранее подписал президент Владимир Зеленский.

Бывший глава Центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук заявил, что проходной балл, если перевести на 12-балльную систему, был 4, то есть двойка по пятибалльной шкале. Но даже его треть не набрали.

"Это стыд и позор. [Это] уровень угадывания. Возьму на себя смелость утверждать, что математику в украинских школах не изучают. Вообще", – написал он.

В прошлые годы результаты были получше - ВНО по математике не сдавали 15-20% выпускников, но ее писали только те, кому она была нужна для поступления в вуз. С нынешнего года математика стала обязательным предметом, и результаты не замедлили сказаться: треть школьников знают математику максимум на уровне начальной школы.

Об этом свидетельствует уровень заданий. Например, 6 конвертов стоят 3 гривны. Сколько конвертов можно купить на 12 гривен? Или: шарики радиусом 6 сантиметров хранят в выдвижном ящике, имеющем форму прямоугольного параллелепипеда. Какой может быть высота этого ящика – 3, 6, 10, 13 сантиметров? Были и трудные задания, но для сдачи достаточно было решить те, которые соответствуют 5-6 классу советской школы.

Одной из причин провала называется дистанционный режим, когда детей просто выгнали из школы под предлогом коронавируса. Но ректор Технологического университета "Шаг" Виталий Зайцев отмечает, что уровень математической подготовки, и так очень низкий, в последние годы начала падать еще больше. И указывает, что учить детей некому, зарплаты низкие, квалифицированные учителя бегут из школ в репетиторы или "айтишники".

Некоторые родители винят учителей, дескать, те специально плохо учат в школе, чтобы привлекать к частным платным занятиям. Учителя упрекают родителей в том, что они балуют и не мотивируют детей.

Возможно, провал связан с повальной гаджетизацией и эмоционально-когнитивной зависимостью детей от гаджетов. Иными словами, с отучением хоть как-то мыслить самостоятельно, что в математике проявляется прежде всего. По мнению Зайцева, уровень математической подготовкой уже такой, что об инженерных профессиях можно забыть.