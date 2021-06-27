27 Июня 2021
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Спорт Пермский край
(2004) | Фото: spb.kulichki.net

Сенатор от Пермского края предложил заменить футболистов роботами

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков раскритиковал "электронный" футбол и предложил заменить игроков роботами, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В своём Telegram Пушков отметил, что ""электронный" футбол с вычислением миллиметров очередного офсайда лишает игру красоты, команды – заслуженных голов, а арбитра – его профессионального выбора.

"Отныне он – всего лишь статист в трусах, и уже ничего существенного не решает. Все решают невидимые телеметристы, вычисляющие эти миллиметры. Между прочим, если в УЭФА не в курсе, на поле играют люди, а не роботы. И должны их судить люди, а не телероботы. Или пусть выпускают роботов на поле: они никогда даже на миллиметр не будут в офсайде. Отвратительное ожидание указаний от невидимых людей с линейкой", - полагает сенатор.

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Теги: Алексей Пушков, футбол, роботы, офсайд



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