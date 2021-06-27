В Тюменской области водитель иномарки, уходя от ДПС, устроила смертельное ДТП

27 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Утомленные скорбью

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область
Рено, авария, Тобольск (2021) | Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области

В Тюменской области водитель иномарки, уходя от ДПС, устроила смертельное ДТП

В Тобольске попытка водителя легковушки сбежать от сотрудников ДПС кончилась смертельной аварией, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Тюменской области.

Сегодня в 5.40 сотрудники ДПС попытались "Рено Меган", который ехал по "встречке" проспекта Дзираева, навстречу наряду ДПС. Автопатруль развернулся и стал преследовать иномарку, на требования остановиться водитель не реагировала, двигалась на большой скорости. На кольцевой развязке с улицей Юдина водитель не справилась с управлением, автомобиль "запнулся" о бордюр. "Рено" опрокинулся, из него выбросило водителя и двух пассажирок.

18-летняя пассажирка скончалась на месте ДТП, 19-летняя пассажирка госпитализирована, 22-летняя водитель "Рено", предварительно, госпитализирована в реанимацию. Из машины вылетела упаковка, предположительно, из-под пива, а также пустые бутылки. Стаж водителя "Рено" за рулем – год, за это время девушка шесть раз привлекалась к административной ответственности за превышение скоростного режима. Обстоятельства ДТП выясняются.

Рено, авария, Тобольск(2021)|Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Рено, авария, Тобольск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети