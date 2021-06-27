В Тюменской области водитель иномарки, уходя от ДПС, устроила смертельное ДТП

В Тобольске попытка водителя легковушки сбежать от сотрудников ДПС кончилась смертельной аварией, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Тюменской области.

Сегодня в 5.40 сотрудники ДПС попытались "Рено Меган", который ехал по "встречке" проспекта Дзираева, навстречу наряду ДПС. Автопатруль развернулся и стал преследовать иномарку, на требования остановиться водитель не реагировала, двигалась на большой скорости. На кольцевой развязке с улицей Юдина водитель не справилась с управлением, автомобиль "запнулся" о бордюр. "Рено" опрокинулся, из него выбросило водителя и двух пассажирок.

18-летняя пассажирка скончалась на месте ДТП, 19-летняя пассажирка госпитализирована, 22-летняя водитель "Рено", предварительно, госпитализирована в реанимацию. Из машины вылетела упаковка, предположительно, из-под пива, а также пустые бутылки. Стаж водителя "Рено" за рулем – год, за это время девушка шесть раз привлекалась к административной ответственности за превышение скоростного режима. Обстоятельства ДТП выясняются.