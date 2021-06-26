СМИ: Российский бизнесмен из списка Forbes умер в Монако из-за коронавируса

71-летний предприниматель Олег Бурлаков, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes, скончался из-за коронавируса 23 июня.

Как сообщает Forbes со ссылкой на знакомого миллионера, Бурлаков скончался 23 июня жизни в Монако, где проживал в последние несколько лет. Незадолго до смерти он вернулся из Москвы.

Бурлаков был совладельцем Стройлесбанка, ему также принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания "Импульс". Состояние бизнесмена Forbes оценивал в 650 миллионов долларов.

В прошлом Бурлакову вместе с партнерами принадлежали "Новоросцемент" и "Бурнефтегаз". В марте 2014 года вместе с партнерами продал "Бурнефтегаз" "Башнефти" за $1 млрд.

Сообщалось также, что 106-метровая яхта бизнесмена Black Pearl занимает 34-е место в списке самых больших яхт в мире.

В 2018 году Бурлаков пережил покушение – его Cadillac Escalade обстреляли в Москве.

Baza пишет, что Бурлаков умер 21 июня в Лапино, а не в Монако, а также, что после смерти миллионера его родственники устроили "настоящий бой" за выбор места похорон. Часть родственников бизнесмена захотели похоронить Бурлакова в Санкт-Петербурге, другие - настаивали на похоронах в США. "В итоге дошло до того, что родня миллионера, который мог оставить после себя наследство более чем в полмиллиарда долларов, начала катать друг на друга заявления в полицию", - пишет телеграм-канал.