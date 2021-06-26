27 Июня 2021
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Общество За рубежом
танкер, Турция, Босфор (2015) | Фото: www.photosight.ru

Турция начала строительство канала в обход Босфора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт строительству нового канала "Стамбул", соединяющего Черное и Мраморное моря в обход Босфора, передает Anadolu.

По словам Эрдогана, к 2050 году через Босфор будет следовать 78 тыс. судов в год, тогда как безопасная пропускная способность пролива составляет 25 тыс. судов.

Он отметил, что текущий маршрут канала "Стамбул" — наиболее оптимальный и выбран из пяти альтернатив. Проект разработан так, чтобы покрыть 99% объема судоходства на Босфоре.

Строительство обойдется в 15 миллиардов долларов. Предполагается, что новый канал пропустит первые суда в 2028 году.

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Теги: турция, босфор, канал стамбул



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