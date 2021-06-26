26 Июня 2021
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Происшествия В России Москва
ОМОН (2021) | Фото: Накануне.RU

В Москве задержали участников акции КПРФ против обязательной вакцинации

В Москве на акции против обязательной вакцинации задержан руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин. Вместе с ним было задержано еще около десяти человек.

Акция проходила в формате встречи депутата Госдумы Валерия Рашкина с избирателями. По данным Baza, на нее пришли несколько сотен человек. Мероприятие в Новопушкинском сквере закончилось разгоном участников.

Ранее директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ Ольга Четверикова заявила, что решение главного санврача Москвы Екатерины Андреевой о принудительной вакцинации всех работающих в Москве и Подмосковье незаконно. Четверикова также сообщила, что в Генпрокуратуру направлено соответствующее заявление. В нем говорится, что создан прецедент неправового воздействия на граждан с целью выполнения показателей по вакцинации.

На фоне этого в десяти регионах России ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, а с 28 июня введут еще в восьми субъектах РФ.

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Теги: акция, кпрф, обязательная вакцинация



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