Москва заново переживает пандемию из-за нового штамма вируса, - Собянин

Столица будто бы переживает пандемию заново из-за нового штамма COVID-19, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что "уханьским" вариантом коронавируса заражены максимум 5% жителей.

"И если бы не было новой мутации, мы бы уже вышли из пандемии", - сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Собянина, 60% москвичей либо переболели "уханьским" штаммом, либо вакцинировались. "У них антитела хороши, чтобы сделать коллективный иммунитет, который позволил бы прекратить эпидемию", - сказал мэр.

На днях Собянин заявлял: "Мы провели анализ секвенирования штаммов. Около 90% в Москве – это индийский "дельта" штамм. Начиналось проникновение в апреле этого штамма, выстрелило сейчас".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила президенту, что в целом по стране сейчас циркулирует преимущественно британский штамм "альфа", но есть и индийский штамм "дельта", и он получил преимущественное распространение в последнюю неделю, в некоторых регионах он уже преобладает, например, в Москве.