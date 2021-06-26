Свердловская прокуратура занялась проверкой предприятия, где зарплату выдают товарными карточками

Прокуратура Свердловской области проверяет сообщения СМИ о выплате зарплаты сотрудникам сельхозпредприятия товарными карточками.

В пресс-службе ведомства заявили, что будет дана правовая оценка соблюдению трудовых прав работников.

В прокуратуре подчеркнули, что выплата заработной платы в купонах, в бонах, в форме долговых обязательствах, расписок, согласно Трудовому кодексу, не допускается, передает РИА Новости.

Ранее "Коммерсантъ-Урал" сообщил, что сотрудникам сельхозпредприятия в Красноуфимском районе ООО "Урал" начали выдавать заработную плату продуктовыми карточками. Работники обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить действия своего руководителя.

Директор предприятия, депутат Красноуфимской городской думы от "Единой России" Владимир Айметов с мая начал выдавать частично или полностью зарплату в виде продуктовых талонов (так называемые "урожайки"), которыми можно лишь расплатиться в нескольких магазинах села Русская Тавра.