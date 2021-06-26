26 Июня 2021
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Политика В России
Геннадий Семигин, Сергей Миронов, Захар Прилепин (2021) | Фото: spravedlivo.ru

Миронов, Прилепин и Семигин пойдут в Госдуму во главе списка "Справедливой России - За правду"

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин возглавили федеральную часть списка кандидатов партии на выборах в Госдуму в сентябре.

Список озвучен Мироновым на съезде партии, который проходит сегодня в Подмосковье. Онлайн-трансляция ведется на партийном канале в YouTube.

Также в первую пятерку вошли кинорежиссер Владимир Меньшов и сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков.

В феврале 2020 года писатель и общественный деятель Захар Прилепин объявил о создании партии "За правду". 22 февраля 2021-го партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" провели объединительный съезд, создав новую левопатриотическую организацию "Справедливая Россия — За правду".

В мае сообщалось, что партия "Справедливая Россия — За правду" считает стратегической целью объединение с КПРФ. 24 июня Прилепин приехал на съезд КПРФ с предложениями создания "левой" платформы, но его даже не пустили в зал, сам Зюганов ему предложил для начала выйти из СРЗП и потом продолжить разговор.

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Теги: справедливая россия - за правду, сергей миронов, выборы в госдуму



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