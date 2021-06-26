Задержан один из подозреваемых в стрельбе под Иваново

Задержан один из предполагаемых участников конфликта со стрельбой под Иваново, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

СМИ писали, что причиной конфликта в городе Кохма могла стать попытка коллекторов получить деньги от должника. СК сообщает лишь о бытовой ссоре.

По данным следствия, компания выясняла отношения с 30-летним мужчиной и его знакомыми. Началась стрельба, один человек получил смертельные ранения в грудь и живот. Еще два человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

Нападавшие скрылись. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что стрелок якобы забаррикадировался в доме и отстреливается.