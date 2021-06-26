"Спутник Лайт" вышел в гражданский оборот

Минздрав РФ объявил, что первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот.

Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, до конца июня планируется выпустить в оборот около 2,5 млн доз препарата.

По его словам, вакцину планируют применять для вакцинации переболевших, ранее вакцинированных и молодежи, передает "Интерфакс".

Также сообщалось, что вакцину "Спутник Лайт" планируется применять для платной вакцинации иностранцев, в том числе иностранных рабочих, а также для ревакцинации, кроме того, ее рекомендуют вводить студентам, поскольку они менее восприимчивы к коронавирусу.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Росрезерву, Минздраву и Минфину до 25 июня внести в правительство проект распоряжения о поставке в регионы еще не менее 4 млн доз вакцины "Спутник Лайт".