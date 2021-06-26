В Екатеринбурге задержали продавца поддельных справок-медотводов по COVID-19

В Екатеринбурге задержан сбытчик поддельных медицинских справок - медотводов от вакцинации, в том числе от коронавирусной инфекции. Об этом Накануне.RU сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Операция по задержанию была проведена 25 июня в одной из торговых точек города по улице Шварца.

Безработный житель города Лесной продал покупателям (в их роли выступили представители МВД) четыре справки, оформленных якобы в трех больницах Екатеринбурга, по тысяче рублей за каждую.

У задержанного изъяты поддельные печати и несколько конвертов с другими липовыми документами по COVID-19. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.