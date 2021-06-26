Регулятор США расширил список побочных эффектов к вакцинам Pfizer и Moderna

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) выпустило предупреждение о новых побочных эффектах вакцин Moderna и Pfizer/BioNTech.

Пресс-служба FDA сообщает, что препараты предполагают повышенный риска миокардита (воспаление сердечной мышцы) и перикардита (воспаление ткани, окружающей сердце).

Уточняется, что риск данных побочных эффектов особенно высок после введения второй дозы вакцин.

Ранее в США подтвердили, что вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna после второй дозы приводят к обострению болезней сердца больше, чем ожидалось на этапе испытаний. До этого министерство здравоохранения Израиля сообщало о побочных эффектах у молодых людей.