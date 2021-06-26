26 Июня 2021
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вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Регулятор США расширил список побочных эффектов к вакцинам Pfizer и Moderna

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) выпустило предупреждение о новых побочных эффектах вакцин Moderna и Pfizer/BioNTech.

Пресс-служба FDA сообщает, что препараты предполагают повышенный риска миокардита (воспаление сердечной мышцы) и перикардита (воспаление ткани, окружающей сердце).

Уточняется, что риск данных побочных эффектов особенно высок после введения второй дозы вакцин.

Ранее в США подтвердили, что вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna после второй дозы приводят к обострению болезней сердца больше, чем ожидалось на этапе испытаний. До этого министерство здравоохранения Израиля сообщало о побочных эффектах у молодых людей.

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Теги: Pfizer, Moderna, вакцины, побочные эффекты



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