26 Июня 2021
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Общество За рубежом
прививка шприц врач (2011) | Фото: www.realitatea.net

Власти Израиля признали: половина новых случаев коронавируса - у полностью вакцинированных

Правительство Израиля признало, что половина новых случаев заболевания Covid-19 за месяц пришлась на полностью вакцинированных. Об этом пишет издание Israel National News.
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Глава Службы общественного здравоохранения Шарон Алрей-Прайс сообщила, что за месяц был 891 случай коронавируса. Из них половина людей были дважды вакцинированы препаратом Pfizer.

Издание отмечает, что власти, скорее всего, знали, что вакцина не обеспечивает достаточной защиты, поскольку недавно были изменены правила карантина для лиц, возвращающихся из-за рубежа, требующие, чтобы даже полностью вакцинированные изолировались по возвращении из некоторых стран.

При этом в Израиле начинается массовая вакцинация детей от 12 лет, несмотря на сообщения о десятках случаев миокардита у молодых - поражении сердечной мышцы. Поводом стал быстрый рост прочих вирусных инфекций. Одной из причин спешки стало то, что срок годности большинства имеющихся в Израиле запасов вакцины истекает в конце июля, поэтому нужно успеть ввести их в детские организмы, пока они не испортились.

Напомним, Израиль снова возвращается к масочному режиму в помещениях, который был отменен только в июне, хотя ранее заявлялось, что вакцинация проводится для того, чтобы вернуться к нормальной жизни и снять ограничения. Теперь новые запреты и принуждения объясняются штаммом "дельта". Притом что Израиль одним из первых в мире начал прививочную кампанию и провел ее ударными темпами, вакцинировав 60% своего населения, или порядка 85% взрослых.

Данные по Израилю позволяют оценить реальную эффективность вакцинации от коронавируса. Это легко сделать, если отнести число новых случаев вируса к общему количеству людей. Среди привитых, которых более 5 млн, за последний месяц заболели около 0,009%. Среди непривитых, которых чуть менее 4 млн, это около 0,012%. То есть вероятность заболеть почти не отличается. Скорее всего, для непривитых эта вероятность еще немного выше, так как их средний возраст ниже, чем привитых. Однако эти вероятности все равно будут сопоставимы. Из этого следуют два важных вывода: во-первых, реальная эффективность вакцинации едва ли превышает 50%, если даже считать, что вероятность заболеть непривитому в два раза выше; а во-вторых, в вакцинации нет практической необходимости.

Напомним, в начале года, вскоре после начала прививочной кампании, в Израиле произошел резкий рост заболеваемости коронавирусом и общей смертности. Более точные данные о результатах вакцинации можно будет сделать по годовой смертности: насколько она изменится по сравнению с прошлым годом?

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Теги: Израиль, вакцинация, коронавирус



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