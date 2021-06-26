26 Июня 2021
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ружье охота выстрел (2010) | Фото: kp.ru

Мужчина расстрелял коллекторов под Иваново: один погибший

Мужчина устроил стрельбу в городе Кохма под Иваново. СМИ пишут об одном погибшем.

По предварительным данным, причиной конфликта стала попытка коллекторов получить деньги от должника, передает "Интерфакс".

Сейчас стрелок забаррикадировался в доме и отстреливается.

РИА Новости добавляет, что двое раненых в тяжелом состоянии в реанимации.

Накануне сообщалось, что в Казани мужчина заперся в квартире и угрожал взорвать гранату, он задержан. Местные СМИ писали, что к мужчине пришли судебные приставы, но он решил их не впускать.

9 июня в Сочи мужчина расстрелял судебных приставов, которые для исполнения судебного решения о сносе самостроя. Два человека скончались на месте.

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Теги: стрельба, коллекторы, иваново



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