На сельхозпредприятии в Свердловской области начали выдавать зарплату продуктовыми карточками

Сотрудникам сельхозпредприятия в Красноуфимском районе ООО "Урал" (Свердловская область) начали выдавать заработную плату продуктовыми карточками, сообщает "Коммерсантъ-Урал". Работники обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить действия своего руководителя.

Директор предприятия, депутат Красноуфимской городской думы от "Единой России" Владимир Айметов с мая начал выдавать частично или полностью зарплату в виде продуктовых талонов (так называемые "урожайки"), которыми можно лишь расплатиться в нескольких магазинах села Русская Тавра. А вот заплатить за электричество, садик, проезд данными "фантиками" невозможно, говорится в обращении.

"Я 37 лет живу в совхозе, в 90-х годах, когда денег не было, совхоз выдавал такие "урожайки" передовикам производства, например, на покупку стенки. Сейчас это снова появилось", — рассказал один из обратившихся к генпрокурору.

По словам Айметова, работники могут обналичить "урожайки", когда у компании появляются деньги. Такая схема успешно существует на другом его предприятии уже 15 лет, отмечает он. Юристы, однако, расценили карточки как долговую расписку, зарплата которыми прямо запрещена в Трудовом кодексе.