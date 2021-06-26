Скандальную застройку частного сектора на Уктусе в Екатеринбурге отменили

Застройку частного сектора микрорайона Уктус в Екатеринбурге отменили. Городские депутаты приняли решение остановить перевод данных земель ИЖС под многоэтажное строительство, сообщили Накануне.RU представители отделения КПРФ.

"Сегодня состоялось заседание комиссии по землепользованию и застройке Администрации города Екатеринбурга. Земельные участки в квартале улиц Шатровой-Патриотов-Яблоневой-Якутской остаются в территориальной зоне Ж-2 (индивидуальное жилищное строительство). Было принято решение не менять разрешённое использование земельных участков. Значит, застройки частного сектора многоквартирными домами пока не будет", - сообщил 25 июня депутат ЕГД от КПРФ Олег Гордеев.

Напомним, ранее местные коммунисты вступились за жителей Уктуса, возмущённых планами мэрии снести частный сектор и застроить его многоэтажками. Депутат ЗССО от КПРФ Александр Ивачев на заседании областного парламента попросил главу региона Евгения Куйвашева лично проехать и оценить ситуацию с инфраструктурой микрорайона, которая уже сейчас не справляется с потребностями горожан. Губернатор ответил положительно и привлёк также к вопросу мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.

Отметим, градоначальник на днях заявлял, что власти Екатеринбурга планируют развить социальную инфраструктуру в микрорайоне Уктус для будущей застройки.

Напомним, что Уктус не единственный участок в Екатеринбурге, где частные дома собираются снести под многоэтажную застройку. Жители Уралмаша, проживающие в частных домах в границах улиц Достоевского — Народного Фронта — Уральских рабочих — Молодежи, обратились в администрацию Екатеринбурга с просьбой не переводить данную территорию с категории Ж2 на Ж5 и не превращать в землю под многоэтажную застройку.