26 Июня 2021
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Происшествия За рубежом
Акция протеста из-за гибели Джорджа Флойда (2020) | Фото: RT

Экс-полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Джорджа Флойда

Суд приговорил к 22,5 годам тюрьмы экс-полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина, обвиненного в резонансном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, передают американские СМИ.

Сторона обвинения просила отправить Шовина в тюрьму на 30 лет, отмечая, что его действия "шокировали сознание нации".

Президент США Джо Байден уже прокомментировал решение суда по громкому дела. По его словам, приговор Шовину кажется ему "подходящим", сообщает пресс-пул Белого дома.

21 апреля суд присяжных признал Шовина виновным по всем трем предъявляемым ему пунктам обвинения: это убийство второй и третьей степени, а также непредумышленное убийство второй степени. За судебным процессом в прямом эфире следили миллионы американцев, особенно активисты движения BLM, которое и возникло после смерти Флойда.

Напомним, Флойд погиб 25 мая 2020 года после того, как белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал его шею коленом к асфальту и продержал его в таком положении почти 8 минут, пока Флойд лежал на дороге лицом вниз. После этого в США вспыхнули массовые протесты,

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Теги: джордж флойд, дерек шовин



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