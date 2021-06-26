В Крыму возможны новые подтопления: объявлено штормовое предупреждение

В Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение.

На полуострове в субботу ожидаются сильные осадки и шквалистый ветер - 15-20м/c, передает региональный главк МЧС.

Спасатели предупредили о высокой вероятности новых подтоплений территорий и аварий на объектах энергетики.

Ранее стало известно, что Крыму понадобится около 5,5 млрд руб. на восстановление улиц в населенных пунктах полуострова.

Роспотребнадзор из-за плохого качества воды рекомендовал прекратить на семь дней прием туристов на курортах Ялты. В ведомстве не исключают риски возникновения острых кишечных инфекций.