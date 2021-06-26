В Германии оценили последствия отключения России от SWIFT

Лидер партии "Альтернатива для Германии", депутат Бундестага Тино Крупалла оценил последствия отключения России от платежной системы SWIFT.

По его словам, это нанесет удар в первую очередь по европейской экономике, передает РИА Новости.

Депутат отметил, что не уверен в эффективности отключения России от SWIFT, так как в конечном итоге данный шаг вновь нанесет ущерб европейской экономике.

При этом, по мнению лидера партии, отключение от системы международных платежей будет сколько-нибудь значимой для самой России, так как страна уже разработала свою систему передачи финансовых сообщений.

Напомним, в Центробанке России считают, что в настоящее время нет рисков отключения страны от международной платежной системы SWIFT.

Как заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, в противном случае страна сможет перейти на аналог — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

В Кремле заявляли, что ситуация в мировой политике обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.