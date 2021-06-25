В "Инвитро" приостановили тестирование на антитела к COVID-19 – закончились реагенты

В частной сети лабораторий "Инвитро" заявили о дефиците реагентов, необходимых для анализов на количество антител к коронавирусу, поэтому такое тестирование будет приостановлено на 7-10 дней – до поставки химикатов, передает РИА Новости.

Ранее в компании сообщили о росте числа желающих сделать такой тест, поэтому срок готовности анализов увеличился и составил до двух-трех дней. Все лабораторные комплексы при этом были переведены на круглосуточный режим работы.

Спрос на тесты увеличился после того, как власти регионов вновь начали вводить ограничительные меры, также стало известно о появлении более агрессивных штаммов коронавируса, для борьбы с которыми требуется больше антител, и, возможно, проведение ревакцинации.