25 Июня 2021
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медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В "Инвитро" приостановили тестирование на антитела к COVID-19 – закончились реагенты

В частной сети лабораторий "Инвитро" заявили о дефиците реагентов, необходимых для анализов на количество антител к коронавирусу, поэтому такое тестирование будет приостановлено на 7-10 дней – до поставки химикатов, передает РИА Новости.

Ранее в компании сообщили о росте числа желающих сделать такой тест, поэтому срок готовности анализов увеличился и составил до двух-трех дней. Все лабораторные комплексы при этом были переведены на круглосуточный режим работы.

Спрос на тесты увеличился после того, как власти регионов вновь начали вводить ограничительные меры, также стало известно о появлении более агрессивных штаммов коронавируса, для борьбы с которыми требуется больше антител, и, возможно, проведение ревакцинации.

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Теги: инвитро, реагенты, анализ на антитела



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