В Златоусте открывают дополнительную госпитальную базу для пациентов с коронавирусом

В Златоусте из-за роста заболеваемости коронавирусом открывают дополнительную госпитальную базу на 100 коек для пациентов с COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Она будет открыта в городской больнице на базе стационара №2.

Напомним, в Челябинске городскую клиническую больницу № 5 могут перепрофилировать под пациентов с коронавирусом. Также было принято решение отдать под ковид терапевтический корпус городской клинической больницы №8 в Тракторозаводском районе.