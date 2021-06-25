25 Июня 2021
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горничная, отель, гостиница (2015) | Фото:

Отели Кубани смогут принимать туристов, привитых иностранными вакцинами

Отели и санатории Краснодарского края при размещении отдыхающих могут принимать сертификаты о вакцинации иностранными препаратами от коронавируса.

Как сообщили "Интерфаксу" в управлении Роспотребнадзора по краю, привившиеся такими вакцинами должны при заселении предоставить соответствующий документ, подтверждающий вакцинацию, и его официальный перевод.

Напомним, ранее власти края объявили обязательное наличие сертификата о вакцинации от коронавируса у всех постояльцев всех отелей и другого подобного жилья с 1 августа.

Туроператоры заявили, что это может означать конец туристического сезона, поскольку туристы просто не успеют привиться. Роспотребнадзор и Ростуризм попросили губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева изменить правила допуска в отели региона.

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Теги: отели, туристы, вакцины, краснодарский край



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