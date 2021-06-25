Отели Кубани смогут принимать туристов, привитых иностранными вакцинами

Отели и санатории Краснодарского края при размещении отдыхающих могут принимать сертификаты о вакцинации иностранными препаратами от коронавируса.

Как сообщили "Интерфаксу" в управлении Роспотребнадзора по краю, привившиеся такими вакцинами должны при заселении предоставить соответствующий документ, подтверждающий вакцинацию, и его официальный перевод.

Напомним, ранее власти края объявили обязательное наличие сертификата о вакцинации от коронавируса у всех постояльцев всех отелей и другого подобного жилья с 1 августа.

Туроператоры заявили, что это может означать конец туристического сезона, поскольку туристы просто не успеют привиться. Роспотребнадзор и Ростуризм попросили губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева изменить правила допуска в отели региона.