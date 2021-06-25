25 Июня 2021
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музыка, музыкальные инструменты, нижневартовск, творчество, культура (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В ДШИ №1 Нижневартовска поступили новые музыкальные инструменты

В первую детскую школу искусств Нижневартовска в рамках регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" поступила партия новых музыкальных инструментов отечественного производства для обучающихся оркестрового и народного отделов. Обновленный парк музыкальных инструментов предназначен для образовательных целей по практическому оттачиванию навыков и техники владения инструментом, как в рамках учебной, так и концертной деятельностей, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Качество инструментов, безусловно, влияет на звукоизвлечение. Новые инструменты позволят преподавателям и воспитанникам улучшить качество звучания, соответственно, качество обучения, - рассказала директор МАУДО Нижневартовска "Детская школа искусств №1" Ирина Чижевская. – Учителя и ученики народного и оркестрового отделов с нетерпением ждали новых инструментов. Сегодня в школе по данным направлениям обучаются около 300 детей, с которыми работают 20 педагогов, трое из которых – заслуженные деятели культуры Югры. Для обеспечения школы народными музыкальными инструментами в рамках нацпроекта "Культура" выделено более 6 млн руб.".

Ученические и концертные скрипки, виолончели, контрабас, баян, разные виды балалаек и домр, акустические и электрические гитары – немалый перечень поставленных музыкальных инструментов, которые, благодаря удобной форме, насыщенному звуку и богатой палитре звучания, непременно порадуют обучающихся, педагогов и слушателей в новом учебном году. Оснащение музыкального парка первой школы искусств по достоинству оценили вице-губернатор Вадим Шувалов и заместитель председателя думы Югры Наталья Западнова во время рабочего визита.

Инструменты будут использованы для подготовки индивидуальных и коллективных музыкальных программ. Более 30 лет в школе действует оркестр народных инструментов, идейными вдохновителями которого являются преподаватели народного отдела Зоя Долгова, Нина Ермолаева и Александр Кадушников. Руководителем оркестра, который включает около 40 юных музыкантов, является преподаватель Людмила Лизун. Детский коллектив – победитель конкурсов различного уровня, постоянный участник школьных и городских мероприятий. В репертуаре оркестра – шедевры отечественной и зарубежной классики, важное место занимает патриотическая тематика, которая способствует воспитанию у подрастающего поколения чувства любви и бережного отношения к Отечеству.

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Теги: ДШИ №1, Ирина Чижевская



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