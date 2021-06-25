25 Июня 2021
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Общество Свердловская область
краснотурьинск (2007) | Фото: Накануне.ru

В Краснотурьинске отменили празднования Дня города из-за коронавируса

Глава Краснотурьинска Александр Устинов принял решение об отмене Дня города и Дня молодежи, которые должны были состояться 26 июня. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Причиной отмены стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, связанная с третей волной коронавируса.

"26 июня в Краснотурьинске не состоятся запланированные ранее праздничные мероприятия, включая концертно-развлекательную программу на центральной площади, экскурсии, спортивные мероприятия, семейный праздник в Парке влюбленных, шествие выпускников, торжественные вручения наград и дипломов и фейерверк на набережной", - сообщили в мэрии.

Соответствующий документ был подписан сегодня.

При этом школьные выпускные пройдут в запланированном формате при соблюдении всех противоэпидемических мер.

Напомним, что несмотря на отмену массовых мероприятий по Свердловской области, в Екатеринбурге решили не отказываться от празднования Дня молодежи, перенеся 80% мероприятий в онлайн-формат.

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Теги: Краснотурьинск, день города, выпускные, день молодежи, коронавирус



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