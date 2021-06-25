Свидетель по делу о расстреле бизнесмена возглавит свердловский список ЛДПР в ГД

Либерал-демократы обнародовали свой список кандидатов в Госдуму от Свердловской области. Как стало известно, по региональной группе №21 сразу по трем округам выдвинут депутат Госдумы Игорь Торощин, об этом сообщил Накануне.RU свердловский координатор партии Александр Каптюг.

В Свердловском одномандатном округе № 168 выдвинут заместитель координатора Свердловского регионального отделения по работе с молодежью Сергей Прокофьев.

По Каменск-Уральскому одномандатному округу выдвинут координатор свердловского отделения ЛДПР Александр Каптюг.

В Березовском одномандатном избирательном округе выдвинут руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Свердловской области Кирилл Некрасов.

По Нижнетагильскому одномандатному округу выдвинут руководитель фракции ЛДПР в Екатеринбургской гордуме Антон Гусев.

В Асбестовском одномандатном округе выдвинут все тот же Игорь Торощин.

В Первоуральском одномандатном избирательном округе выдвинут координатора Первоуральского отделения ЛДПР Александра Панасенко.

В Серовском одномандатном избирательном округе выдвинут депутат заксобрания Свердловской области от ЛДПР Павел Мякишев.

Напомним, что Игорь Торощин проходил свидетелем по делу о непредумышленном убийстве предпринимателя Сергея Титова. Трагедия произошла в сентябре 2019 года, депутат Госдумы катался на лодке вместе со своим приятелем, депутатом свердловского заксобрания Александром Коркиным, Титовым и другими знакомыми. В итоге Титов получил ранение в голову из ружья и скончался в феврале 2020 года. Вчера Александр Коркин был признан виновным по делу и получил 1 год ограничения свободы и обязательства выплатить по 500 тысяч рублей матери и вдове погибшего. Между тем, вдова погибшего утверждала, что выстрел из ружья мог совершить именно Торощин, сам же он это отрицал.