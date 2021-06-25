Свидетель по делу о расстреле бизнесмена возглавит свердловский список ЛДПР в ГД

25 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Утомленные скорбью

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
ЛДПР, флаги, митинг (2015) | Фото: Накануне.RU

Свидетель по делу о расстреле бизнесмена возглавит свердловский список ЛДПР в ГД

Либерал-демократы обнародовали свой список кандидатов в Госдуму от Свердловской области. Как стало известно, по региональной группе №21 сразу по трем округам выдвинут депутат Госдумы Игорь Торощин, об этом сообщил Накануне.RU свердловский координатор партии Александр Каптюг.

В Свердловском одномандатном округе № 168 выдвинут заместитель координатора Свердловского регионального отделения по работе с молодежью Сергей Прокофьев.

По Каменск-Уральскому одномандатному округу выдвинут координатор свердловского отделения ЛДПР Александр Каптюг.

В Березовском одномандатном избирательном округе выдвинут руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Свердловской области Кирилл Некрасов.

По Нижнетагильскому одномандатному округу выдвинут руководитель фракции ЛДПР в Екатеринбургской гордуме Антон Гусев.

В Асбестовском одномандатном округе выдвинут все тот же Игорь Торощин.

В Первоуральском одномандатном избирательном округе выдвинут координатора Первоуральского отделения ЛДПР Александра Панасенко.

В Серовском одномандатном избирательном округе выдвинут депутат заксобрания Свердловской области от ЛДПР Павел Мякишев.

Напомним, что Игорь Торощин проходил свидетелем по делу о непредумышленном убийстве предпринимателя Сергея Титова. Трагедия произошла в сентябре 2019 года, депутат Госдумы катался на лодке вместе со своим приятелем, депутатом свердловского заксобрания Александром Коркиным, Титовым и другими знакомыми. В итоге Титов получил ранение в голову из ружья и скончался в феврале 2020 года. Вчера Александр Коркин был признан виновным по делу и получил 1 год ограничения свободы и обязательства выплатить по 500 тысяч рублей матери и вдове погибшего. Между тем, вдова погибшего утверждала, что выстрел из ружья мог совершить именно Торощин, сам же он это отрицал.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Игорь Торощин, ЛДПР, Госдума, кандидаты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети