Instagram тестирует возможность создания постов в веб-версии

Instagram тестирует возможность создания постов из веб-браузера на компьютере. "Мы знаем, что многие пользователи заходят в Instagram с компьютеров. Чтобы расширить их возможности, мы сейчас тестируем опцию создания постов с компьютера", - цитирует Bloomberg представителя компании Кристин Пай.

Как пишет The Verge, пользователям будут доступны возможность выбора соотношения сторон изображения, применение встроенных фильтров и основные инструменты редактирования.

Тестирование доступно для части пользователей.

Instagram обычно не спешит со внедрением сервисов, доступных для мобильного приложения, на обычных компьютерах. Так, возможность обмена сообщениями появилась в веб-приложении только в прошлом году.