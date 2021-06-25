25 Июня 2021
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Общество За рубежом
Instagram Инстаграм (2016) | Фото:blog.instagram.com

Instagram тестирует возможность создания постов в веб-версии

Instagram тестирует возможность создания постов из веб-браузера на компьютере. "Мы знаем, что многие пользователи заходят в Instagram с компьютеров. Чтобы расширить их возможности, мы сейчас тестируем опцию создания постов с компьютера", - цитирует Bloomberg представителя компании Кристин Пай.

Как пишет The Verge, пользователям будут доступны возможность выбора соотношения сторон изображения, применение встроенных фильтров и основные инструменты редактирования.

Тестирование доступно для части пользователей.

 Instagram обычно не спешит со внедрением сервисов, доступных для мобильного приложения, на обычных компьютерах. Так, возможность обмена сообщениями появилась в веб-приложении только в прошлом году.

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Теги: instagram, веб-версия, тестирование



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