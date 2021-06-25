25 Июня 2021
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Рабочие завода &quot;Уральские локомотивы&quot;, медицинская маска, медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

РСПП и ФНПР призвали ввести обязательную вакцинацию для всех взрослых

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) опубликовали совместное обращение к трудящимся, работодателям и правительству страны с призывом ввести обязательную вакцинацию всего взрослого населения страны от коронавируса.

На сегодняшний день частичная обязательная вакцинация введена в десяти регионов из 85, завтра она начнется еще в восьми регионах.

"Сложилась парадоксальная ситуация: Россия первой зарегистрировала эффективную вакцину, а уровень вакцинации населения – один из самых низких среди развитых стран, что требует решительных действий по формированию коллективного иммунитета в стране", - говорится в обращении.

В РСПП и ФНПР отмечают, что "положение работников во многом определяется проблемами, с которыми сталкиваются предприятия – прекращением или серьезным ограничением производственной деятельности, падением спроса на выпускаемую продукцию и нехваткой сырья, значительными финансовыми трудностями".

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Теги: рспп, фнпр, обязательная вакцинация



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