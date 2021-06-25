25 Июня 2021
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монитор, рука, компьютер, дистант, фитнесс, гаджет, айпад (2020) | Фото: пресс-служба УрГЭУ

Большую часть Дня молодежи екатеринбуржцы отметят в онлайн-режиме

80% празднования Дня молодежи в Екатеринбурге пройдет в онлайн-формате. Об этом заявила начальник управления молодежной политики администрации города Юлия Касимова. По ее словам, мэрия решила не отказываться в эти выходные от массового мероприятия из-за третей волны COVID-19, но большую часть перенесли в дистанционный режим.

Праздничные мероприятия стартуют 26 июня в 10.00 с турнира по мини-футболу в Уральской футбольной академии. В это же время начнутся соревнования по новому виду городского спорта – ролкроссу на площадке спортивного комплекса "Калининец". Спортивные состязания будут проходить с соблюдением всех эпидемиологических требований.

Уже в 11.00 в УрФУ состоится торжественное вручение аттестатов выпускникам кафедры организации работы с молодежью, трансляция которого будет вестись в прямом эфире.

В 12.00 на онлайн-площадке в социальной сети ВКонтакте стартует главная программа мероприятия. Начнется все с поздравительных роликов и прямых трансляций с городских мероприятий от "Аллея ЕКБ ДляКаждого" в рамках проекта "Молодежный проспект". Каждые полчаса зрители могут принять участие в розыгрыше и получить призы. Закончить онлайн-мероприятие планируется в 17.00

Завершится суббота онлайн-концертом с демонстрацией конкурса костюмов и огненным шоу. А 28 июня пройдет торжественный прием с подведением годовых итогов и чествованием пяти молодых жителей Екатеринбурга, заслуживших своими успехами и достижениями награду "Лицо Молодежного Екатеринбурга – 2021".

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Теги: коронавирус, день молодежной политики, онлайн-формат



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