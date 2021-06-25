В Югре международный фестиваль ремёсел пройдёт дистанционно

Глава сельского поселения Половинка (Кондинский район Югры) Александр Старжинский рассказал, что после того, как он своим решением отменил проведение международного фестиваля ремёсел, это мероприятие перевели в онлайн-формат, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Округом принято решение о проведении фестиваля ремёсел в дистанционном формате. День молодёжи пройдёт в августе-сентябре, когда улучшится эпидситуация. Мероприятия 25-26 июня отменены", - сказал Старжинский в видеообращении, которое опубликовал на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, ранее Старжинский отменил международный фестиваль ремёсел, который должен был пройти в поселении. Такое решение он принял после того, как окружные власти отменили празднование Дня молодёжи, который планировался на следующий день после форума.