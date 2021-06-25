Власти Волгоградской области объяснили фото вакцинации губернатора "через рубашку"

"Прививочный" конфуз произошел с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Недавно чиновник заявил, что ревакцинировался от коронавирусной инфекции. В СМИ появилось фото медицинской процедуры, при этом на кадрах не видно руки Бочарова, а сам он сидит в рубашке, и кажется, что медсестра делает прививку через одежду.

"Впервые в мировой истории врачи смогли сделать бесконтактную прививку", - иронизирует телеграм-канал Mash.

Администрация Волгоградской области в своем Telegram-канале, между тем, заявила, что информация - фейк, а данная фотография не имеет никакого отношения к вакцинации от ковида.

Поясняется, что фото сделано 11 сентября 2020 года. Бочаров осматривал новый прививочный кабинет в областной больнице №1 и сделал прививку от гриппа. Снимок сделан, когда губернатору перед вакцинацией измеряли давление.